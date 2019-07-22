Правительство хочет изменить систему госзакупок. Планируется пустить туда иностранцев, сообщает DEITA.RU.

В верхах власти прозвучало поручение: отныне Минфин, Минпромторг, Минэкономразвития и еще несколько «Минов» должны разработать новую схему госзакупок. Подразумевается смягчение правил для иностранных производителей. Запрет на участие отменят.

Таким образом, фактически это означает капитуляцию запретных мер как способа поддержки отечественного производителя. Как сообщает Минпромторг, допуск для иностранцев будет упрощен.

В 2014-2015 годах в этой сфере ввели ряд ограничений. По ним, в сфере легкой промышленности, спецтехники, автомашин, мебели и комплектующих к конкурсу допускали только российских производителей. Исключение делали лишь в том случае, если отечественных аналогов необходимого не существует.

При закупке у одного поставщика запрет не распространялся. Такая модель зафиксирована всего в 13 процентах случаев. В прошлом году на госзакупки ушло 8,5 триллионов рублей, точная доля иностранных производителей неизвестна.

Однако правительство осознало: закупка российского только потому, что это - российское, серьезно вредит качеству.

Ну нет в России машин с необходимыми характеристиками, некоторые комплектующие серьезно уступают в качестве, да и традиционно в технологичных сферах мы не в авангарде.

Решительный пересмотр системы произойдет в течение ближайшего года.

Примечательно, что эти меры идут в разрез с весенними новостями о запрете закупок устройств хранения данных и информационных систем, произведенных не в России.

В качестве российских услуг в этой сфере Минпромторг почему-то не сомневается, но и не скрывает: это направлено на защиту внутреннего рынка.

Еще в 2015 году был подписан план по полному импортозамещению в радиоэлектронике до 2020 года. Результаты реализации плана тактично не озвучиваются, но движения к либерализации госзакупок говорят сами за себя.

Василий Кучин