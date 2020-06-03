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Имущество судостроительного предприятия арестовали в Приморье
Завод задолжал 12,5 млн рублей приставам
Судебные приставы Приморья арестовали имущество одного из судостроительных заводов в Приморье, за неоплату исполнительных производств, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ФССП.
Общая сумма долга предприятия составляет 12, 5 млн. рублей, плюс еще миллион пойдет приставам за исполнение судебных решений. На предприятии приставы арестовали шесть автомобилей, которые принадлежат предприятию.
Если сумма долга не будет уплачена, то автотранспорт будет продан с молотка. Пока транспортные средства оставлены на хранение на предприятии.
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