Имущество судостроительного предприятия арестовали в Приморье

Судебные приставы Приморья арестовали имущество одного из судостроительных заводов в Приморье, за неоплату исполнительных производств, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ФССП.

Общая сумма долга предприятия составляет 12, 5 млн. рублей, плюс еще миллион пойдет приставам за исполнение судебных решений. На предприятии приставы арестовали шесть автомобилей, которые принадлежат предприятию.

Если сумма долга не будет уплачена, то автотранспорт будет продан с молотка. Пока транспортные средства оставлены на хранение на предприятии.