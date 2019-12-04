Индекс оливье: стоимость любимого салата бьет рекорды

Росстат опубликовал статистику цен на продукты, которые являются главными ингредиентами для популярного «новогоднего» салата оливье, сообщает DEITA.RU.

Так, согласно статистике, лук подорожал за прошедший год на 10%, а колбаса – на 10. Выросла цена на горох и огурцы. Незначительно, но подорожали куриные яйца.

Что стало дешевле – это овощи. Морковь и картофель в среднем по России стали стоит немного дешевле.

В Росстате обозначили, что в среднем на четыре порции салата требуется по полкило гороха, огурцов, 300 грамм колбасы, столько же гороха, по 200 грамм моркови и майонеза и 100 грамм лука с 4 вареными яйцами. Итого, согласно подсчетам Росстата, накормить на Новый Год салатом семью из четырех человек среднему россиянину обойдется в тысячу рублей.

Более дешевой «альтернативой» эксперты назвали «Сельдь под шубой» - не менее популярный гастрономический атрибут российского Нового года. Он обойдется в цену порядка 600 рублей на четверых.

Александра Маслова