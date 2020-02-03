Индекс счастья россиян упал до минимума за шесть лет

Данные показатели выявила аналитика ассоциации исследовательских агентств Gallup International. Исследователи установили, что за минувшие шесть лет индекс счастья в России достиг наиболее низкого значения.

Исследование состоялось в последний и предпоследний месяцы 2019 года. В нем приняли участие 45 тысяч человек более чем в сорока странах. Аналитика в России затронула жителей всех регионов страны, в общей сложности было опрошено полторы тысячи человек, отмечает РБК.

Счастливыми себя могут назвать 42% опрошенных россиян, несчастными же – 18 процентов. Другие участники опроса затруднились дать какой-либо ответ. Разница между показателями составила 24 процентных пункта. Это и есть тот самый индекс счастья, который показал рекордно низкое значение за шестилетний период.

Если рассматривать индекс счастья по всему миру, он составляет 48 процентных пункта – в два раза выше, нежели в России. Наиболее счастливыми себя считают в некоторых странах Южной Америки и в Индонезии, наименее – в Сирии, Иордании и Ливане.

Напомним, ранее российскому обществу поставили диагноз – депрессия. По мнению федеральных властей, у россиян сохраняется так называемый «эффект чёрных очков» - люди смотрят даже на позитивные перемены мрачно. Устранить данное явление собираются путём распространения позитивной информации.