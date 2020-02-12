Индексации соцвыплат хватит на 300 граммов помидоров в Приморье

Проиндексированных выплат приморским льготникам хватит на 600 гр огурцов и 300 гр помидоров, а копить надбавку на путевку в санаторий придется более четырех, сообщает ИА DEITA.RU.

В начале февраля федеральным льготникам были проиндексированы социальные выплаты на 3%. Гражданам начали платить по 1155 рубля больше каждый месяц. Деньги будут распределяться на лекарства, путевку в санаторий и проезд к месту лечения и обратно. Согласно разбивке, на лекарства будут направлять почти 900 рублей, на путевку 137,5 рублей, а на проезд к месту отдыха 127,5 рублей.

Среди приморцев на новую индексацию могут рассчитывать 132 тысяч граждан. Получать средства льготники могут как живыми деньгами, так и непосредственно льготами: лекарствами, путевками и тд., при этом выбирая форму получения по каждой позиции отдельно.

Корреспонденты ИА DEITA.RU посчитали, на что можно потратить и как можно отдохнуть на предоставляемые выплаты. В расчет не бралась цена лекарств, а также сумма, предназначенная для них, в связи с тем, что лекарственные препараты назначаются каждому врачом в индивидуальном порядке. В итоге за год льготник сможет накопить с путевок 1650 рублей, а с проездных 1530 рублей. В сумме это 3180 рублей.

По самым скромным подсчетам, каждому льготнику придется копить более 4-х лет, чтобы съездить на отдых в один из санаториев Приморья на 6 дней. Например, один день отдыха в санатории «Изумрудный» (Горные ключи) обойдется в 1700 рублей, с лечением дороже - 1890 рублей сутки. То есть для шести дней отдыха человеку придется потратить 10 200 рублей, а для лечения 11,340. Плюс деньги на дорогу: допустим, из Владивостока, от тысячи до полутора тысяч рублей, в зависимости от транспорта. В итоге льготнику, чтобы пролечиться в санатории, нужно будет копить эту прибавку к соцвыплатам более четырех лет.

В месяц человек будет получать 265 рублей, на эти деньги можно два раза сходить в кино или потратить на полезные, свежие и дефицитные нынче овощи. Этой суммы хватит на 662 грамма свежих огурцов или 330 граммов помидоров.