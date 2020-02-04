Индексацию пенсий пытаются вернуть единороссы

Индексацию пенсий для некоторых категорий пенсионеров уже второй раз пытаются вернуть депутаты Единой России, сообщает ИА DEITA.RU.

Пенсионерам, которые возложили на себя обязанности опекунов и попечителей, могут вернуть индексацию пенсионных выплат. На данный момент система приравнивает данную категорию пенсионеров к работающим пенсионерам, поэтому индексация их обходит стороной, как отмечает «Клерк».

Инициатива исходит от трёх депутатов правящей партии России. Примечательно, что ещё в августе минувшего года подобный проект вносился на рассмотрение в Госдуму, однако депутаты отклонили его в декабре 2019 года.

На данный момент, согласно предварительной оценке, в стране насчитывается свыше 29 тысяч человек, которые являются приёмными родителями, будучи уже пенсионерами. Из-за несовершенства некоторых моментов закона, люди остаются без прибавки к пенсии, хотя воспитание как родного, так и приёмного ребёнка требует финансовых вложений.

На данный момент законопроект находится на стадии внесения в Госдуму.