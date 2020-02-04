Новости
Минздрав начал подготовку к эпидемии коронавируса
4 Февраль 2020, 18:40
Коронавирус не оставит приморцев без борща
4 Февраль 2020, 18:20
Жителя Дальнегорска осудили на 3 года за незаконную вырубку леса
4 Февраль 2020, 18:05
Синоптики обещают приморцам морозную ночь
4 Февраль 2020, 18:00
Новые правила провоза валюты через границу вступили в силу
4 Февраль 2020, 17:40
Индексацию пенсий пытаются вернуть единороссы
4 Февраль 2020, 17:20
«ГИБДД, спаси» - автомобиль поехал и врезался в здание ведомства
4 Февраль 2020, 17:00
Бороться с владивостокскими пробками будут лучшие умы страны
4 Февраль 2020, 16:40
Индексацию пенсий пытаются вернуть единороссы
Депутаты второй раз пытаются вернуть индексацию пенсий для некоторых пенсионеров
Индексацию пенсий для некоторых категорий пенсионеров уже второй раз пытаются вернуть депутаты Единой России, сообщает ИА DEITA.RU.
Пенсионерам, которые возложили на себя обязанности опекунов и попечителей, могут вернуть индексацию пенсионных выплат. На данный момент система приравнивает данную категорию пенсионеров к работающим пенсионерам, поэтому индексация их обходит стороной, как отмечает «Клерк».
Инициатива исходит от трёх депутатов правящей партии России. Примечательно, что ещё в августе минувшего года подобный проект вносился на рассмотрение в Госдуму, однако депутаты отклонили его в декабре 2019 года.
На данный момент, согласно предварительной оценке, в стране насчитывается свыше 29 тысяч человек, которые являются приёмными родителями, будучи уже пенсионерами. Из-за несовершенства некоторых моментов закона, люди остаются без прибавки к пенсии, хотя воспитание как родного, так и приёмного ребёнка требует финансовых вложений.
На данный момент законопроект находится на стадии внесения в Госдуму.