Индексацию пенсий работающим пенсионерам предложили в Госдуме

Депутаты Государственной Думы фракции ЛДПР предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 июля 2020 года, сообщает ИА DEITA.RU.

Законопроект размещен в официальной базе проектов правовых актов Государственной Думы. Как следует из документа, стоимость одного пенсионного коэффициента предлагается установить в размере 93 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии при этом составит 5686 рублей 25 копеек.

По мнению авторов законопроекта, в настоящее время многие пенсионеры работают нелегально, чтобы сохранить право на индексацию. В результате их права не защищены законодательством, а Пенсионный фонд России недополучает страховые отчисления. Сами работающие пенсионеры считают несправедливым отсутствие индексации пенсий.

Реальных шансов на принятие такого закона практически нет: правительство России не поддержало инициативу, посчитав, что ее авторы не представили достаточные обоснования для возвращения индексации этой категории граждан. Во-первых, в предлагаемых поправках не определены источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств, как того требует Бюджетный кодекс. Во-вторых, индексация страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии являются компенсацией инфляционных издержек. А издержки работающих пенсионеров покрываются за счет их заработной платы. Кроме того, реализация законопроекта потребует дополнительных расходов Пенсионного фонда в 2020 году в объеме 184,25 млрд. рублей.