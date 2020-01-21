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Индексацию пенсий закрепят в Конституции

старость, пенсия

В пакете поправок в Конституцию, внесенных Президентом России Владимиром Путиным в Государственную Думу, содержатся нормы по регулярной индексации пенсий, сообщает DEITA.RU.

Как следует из документа, опубликованного в базе проектов на официальном сайте Госдумы, статью 75 Конституции Владимир Путин предлагает дополнить частью 6 следующего содержания: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом».

Кроме того, Владимир Путин предлагает гарантировать минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения. По мнению Президента, эту норму нужно прописать в Конституции страны.

Также в новой редакции Конституции хотят расширить полномочия Федерального собрания и уточнить полномочия президента. Кроме того, рабочая группа считает, что необходимо прописать функции Госсовета и принципы его формирования.

Дмитрий Санников

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