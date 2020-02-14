Новости
Тигр съел двух собак в военной части под Хабаровском
14 Февраль 2020, 17:30
Больные туристы зачастили в Приморье
14 Февраль 2020, 17:15
Дикоросы Приамурья планируют продавать в Японии
14 Февраль 2020, 17:10
Мэрия: телефонный мошенник представляется замглавы Владивостока
14 Февраль 2020, 17:10
«Это дискриминация» - российские мужчины недовольны условиями выхода на пенсию
14 Февраль 2020, 17:00
Коронавирус поставил под угрозу выполнение всероссийской переписи населения
14 Февраль 2020, 16:50
Новый памятник Сталину появится в Якутии
14 Февраль 2020, 16:45
Индексацию зарплат и пенсий закрепят в Конституции
14 Февраль 2020, 16:30
Индексацию зарплат и пенсий закрепят в Конституции
У граждан появится больше социальных гарантий
Владимир Путин поддержал идею внесения положения об обязательной индексации зарплат в основной документ страны, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт Кремля.
В ходе заседания рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, глава государства согласился с тем, что ежегодное повышение уровня заработной платы должно быть закреплено в основном законе.
Ранее сам президент выдвинул предложение об упоминании обязательной индексации пенсий, которые уже было поддержано членами рабочей группы.
Напомним, что изменения в Конституции должны вынести на голосование Госдумы уже в ближайшие месяцы. После этого предполагается, что в России пройдёт народный плебисцит за принятые депутатами поправки.