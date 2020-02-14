Индексацию зарплат и пенсий закрепят в Конституции

Владимир Путин поддержал идею внесения положения об обязательной индексации зарплат в основной документ страны, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт Кремля.

В ходе заседания рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, глава государства согласился с тем, что ежегодное повышение уровня заработной платы должно быть закреплено в основном законе.

Ранее сам президент выдвинул предложение об упоминании обязательной индексации пенсий, которые уже было поддержано членами рабочей группы.

Напомним, что изменения в Конституции должны вынести на голосование Госдумы уже в ближайшие месяцы. После этого предполагается, что в России пройдёт народный плебисцит за принятые депутатами поправки.