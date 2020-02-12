Индексировать пенсии хотят еще одной категории граждан

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов порекомендовал принять в первом чтении законопроект об индексации пенсий опекунам, сообщает ИА DEITA.RU. Документ на рассмотрение парламента внес председатель ГД Вячеслав Володин, глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и первый заместитель главы фракции Андрей Исаев. Задачу решить вопрос ранее давал Владимир Путин.



Если закон примут, то пенсионеры, которые являются опекунами, получат прибавки к пенсиям в виде индексации размеров выплат. Дело в том, что с 2016 года индексация пенсий для работающих пенсионеров прекратилась, но под действие закона попали и пенсионеры-опекуны – их выплаты из региональных бюджетов также перестали расти. Так как с 2020 года индексация пенсий превышает уровень инфляции, то депутаты считают справедливым увеличивать и выплаты для опекунов.

Особенно эту меру должны оценить в регионах: если в Москве выплаты составляют более 16 тысяч рублей, то в большинстве российских регионов не превышают 4 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что ПФР заказал проведение исследования возраста дожития пенсионеров. Бывший министр труда и соцразвития уверена – это может означать подготовку к очередному увеличению пенсионного возраста.