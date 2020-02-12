Новости
Сим-карты предлагают оформлять с биометрическими данными
12 Февраль 2020, 22:15
Посольство рассказало о состоянии россиян на зараженном лайнере
12 Февраль 2020, 21:45
Индексировать пенсии хотят еще одной категории граждан
12 Февраль 2020, 21:15
Бывший глава управления ФСИН умер в суде
12 Февраль 2020, 20:50
Выгодный налог хотят продлить в России
12 Февраль 2020, 20:45
Дом «для войны семей» продается во Владивостоке
12 Февраль 2020, 20:15
Цены на загородные дома в Приморье стали ниже
12 Февраль 2020, 20:00
Зоопарк предлагает скормить «бывших» хищникам в День святого Валентина
12 Февраль 2020, 19:45
Индексировать пенсии хотят еще одной категории граждан
Владимир Путин поручил решить этот вопрос
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов
порекомендовал принять в первом чтении законопроект об индексации пенсий
опекунам, сообщает ИА DEITA.RU. Документ на рассмотрение парламента внес
председатель ГД Вячеслав Володин, глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов
и первый заместитель главы фракции Андрей Исаев. Задачу решить вопрос ранее
давал Владимир Путин.
Если закон примут, то пенсионеры, которые являются опекунами, получат прибавки к пенсиям в виде индексации размеров выплат. Дело в том, что с 2016 года индексация пенсий для работающих пенсионеров прекратилась, но под действие закона попали и пенсионеры-опекуны – их выплаты из региональных бюджетов также перестали расти. Так как с 2020 года индексация пенсий превышает уровень инфляции, то депутаты считают справедливым увеличивать и выплаты для опекунов.
Особенно эту меру должны оценить в регионах: если в Москве выплаты составляют более 16 тысяч рублей, то в большинстве российских регионов не превышают 4 тысяч рублей.
Ранее сообщалось о том, что ПФР заказал проведение исследования возраста дожития пенсионеров. Бывший министр труда и соцразвития уверена – это может означать подготовку к очередному увеличению пенсионного возраста.