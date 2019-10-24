Индийские металлурги высоко оценили технологии Третьей очереди АО «Восточный Порт»

Руководство ОАО «УГМК» и АО «Восточный Порт» продемонстрировали новый проект Третьей очереди специализированного угольного терминала для индийской делегации глав крупнейших металлургических компаний Индии во главе с Министром природного газа, нефти и стали Республики Индия Д. Прадханом, сообщает DEITA.RU. Индийские металлурги высоко оценили техническую оснащенность терминала крупнейшей стивидорной компании России.





Зарубежных гостей заинтересовали уникальные конкурентные преимущества АО «Восточный Порт»: многоступенчатая магнитная очистка угля от металлизированных примесей, быстрая загрузка крупнотоннажных судов, включая работу в условиях низких температур, высокотехнологичная выгрузочная и складская техника, лучший уровень промышленной экологии среди угольных портов России. Благодаря этим преимуществам грузовладельцы получают гарантированно высокий уровень качества погрузочно-разгрузочных работ, что является основным условием поставки российского угля в адрес металлургических заводов Индии.





Встреча портовиков и металлургов состоялась в рамках визита бизнес-миссии индийских компаний, в том числе представителей JSW Steel, Tata Steel, Coal India Limited, Steel Authority of India Limited во главе с Министром нефти, природного газа и стали Республики Индия. Визит был организован благодаря ПАО «НК Роснефть» с целью укрепления торгово-экономических связей с Республикой Индия, а также по итогам проведенного в г. Владивосток V Восточного экономического форума.





В ходе V ВЭФ состоялся официальный запуск Третьей очереди специализированного угольного терминала АО «Восточный Порт». Во время посещения стенда компании первые лица России и Индии наблюдали за погрузкой первого судна с причала Третьей очереди высококачественным углем АО «УК «Кузбассразрезуголь» для крупнейшей металлургической компании Индии – JSW Steel Ltd.





«С 2016 года в Индии происходит масштабное обновление инфраструктуры. Благодаря этому огромное развитие в стране получают проекты металлургии, которой нужен высококачественный коксующийся уголь. Россия имеет все возможности по качеству сырья и высокотехнологичным морским терминалам для того, чтобы стать приоритетным мировым поставщиком для индийских компаний», – заявила директор службы по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.





«Мы готовы обеспечить самое высокое качество подготовки и перевалки экспортного российского угля и полное соответствие всех технологических операций терминала мировым требованиям по экологии. Благодаря достигнутой пропускной способности АО «Восточный Порт» до 55 млн тонн российские угледобывающие предприятия получили новые возможности для долгосрочных поставок своей продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», – отметил управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.

Михаил Светлов