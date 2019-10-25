Индивидуальный подход: платить за мусор сахалинцы будут по-новому

Подушевую оплату за вывоз твёрдых коммунальных отходов успешно внедряют на Сахалине, сообщает DEITA.RU со ссылкой на правительство Сахалинской области.

«Мусорят не квадратные метры, а люди» - именно с этой фразы губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и начались долгожданные изменения в системе оплаты за мусор для жителей региона. Пилотный проект подушевой оплаты стартовал, как и было обещано, с 1 сентября. Новые квитанции, в которых плата за ТКО рассчитана исходя из количества человек, прописанных в квартире, получили жители четырёх районов региона: Макаровский, Поронайский, Анивский и Долинский районы. Сам проект – пилотный для островного региона. Но его эффективность трудно переоценить, и сейчас к нему присоединяются остальные муниципалитеты области.

Раньше оплата за мусор начислялась исходя из площади квартиры, что не совсем справедливо, так как несколько жильцов и одинокий пенсионер в одинаковых квартирах платили одинаковые суммы, хотя последний очевидно мусорил меньше. Эта система вызывала многочисленные нарекания от жителей, о чем они неоднократно сообщали губернатору. И были услышаны.

Сейчас плата за вывоз коммунальных отходов (то есть тех, что ежедневно образуются в процессе жизнедеятельности граждан) начисляется в зависимости от числа прописанных в доме жильцов. Если в МКД никто не прописан – счет выставляется на собственника. Впрочем, для жителей частного сектора останется альтернатива – или платить за фактически накопленный мусор, или, как и в случае с МКД, – по числу прописанных. Важно, что льготный тариф остается в силе – те, кто получал скидку на вывоз ТКО, смогут и дальше пользоваться такой соцподдержкой.

Сахалинская область одной из первых включилась в реализацию так называемой мусорной реформы. На островах внедряют систему раздельного сбора мусора, переработку вторсырья и ликвидируют старые свалки. В дальнейшем областное правительство намерено построить 50 объектов такой направленности, включающих не только полигоны, но и высокотехнологичные предприятия. Например, станцию термической обработки мусора.