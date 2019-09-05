Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о предоставлении России специальной кредитной линии, сообщает DEITA.RU.



В своем выступлении на пленарном заседании Восточного экономического форума президент Индии не скрывал, что считает президента России Владимира Путина своим другом. «Мы встречаемся с открытыми мыслями для новых идей и открытыми руками», -заявил премьер-министр.

Речь индийского лидера изобиловала романтичными сравнениями, он приводил цитаты из Льва Толстого, вдохновленного индийскими ведическими текстами, восторгался красотами видов Дальнего Востока и безграничном таланте людей, здесь живущих.

Но не только красотами ценны наши отношения. Как отметил господин Нарендра Моди, он привез на Восточный экономический форум 4 министра штатов Индии и множество бизнесменов. Для ответного визита индийский лидер пригласил 11 дальневосточных губернаторов. «Наши усилия оправдались, заключено 50 соглашений от энергетики до здравоохранения и обрабатывающей области», - отметил премьер-министр Индии.

Предполагается, что индийские инвестиции составят 5 миллиардов долларов США. Кроме того России предоставлена специальная кредитная линия в миллиард долларов . «Это беспрецедентный случай, это наша стартовая площадка на Дальнем Востоке», - заметил премьер-министр Индии Нарендра Моди

Дмитрий Санников