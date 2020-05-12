Новости
Индия и Китай обменялись ракетными ударами
12 Май 2020, 04:15
В Ухане готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса
12 Май 2020, 03:15
Названо условие для открытия летнего турсезона в России
12 Май 2020, 02:15
ВОЗ: Россия вышла на плато по COVID-19
12 Май 2020, 01:15
Озвучено состояние болеющего коронавирусом Мишустина
12 Май 2020, 00:15
Путин разрешил не возвращать кредиты
12 Май 2020, 00:00
Стало известно, кто еще получит деньги от Путина
11 Май 2020, 23:54
Путин анонсировал новые доплаты врачам и педагогам
11 Май 2020, 23:31
Индия и Китай обменялись ракетными ударами
Обстановка между двумя странами накаляется
Китай и Индия встали на грань полномасштабного военного конфликта, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на avia.pro.
Как стало известно из китайских СМИ, накануне индийские военные без каких-либо предупреждений обстреляли китайских пограничников.
В результате инцидента 7 военнослужащих КНР получили ранения. В ответ на агрессивные действия индийских военных, войска Китая нанесли ответный ракетный удар, что привело к уничтожению лёгкого бронеавтомобиля агрессоров и ранению 4 человек.
Причины, по которым индийские военные обстреляли подконтрольную Китаю территорию, пока остаются неизвестными.
Обе страны — и Китай, и Индия, являются ядерными державами.