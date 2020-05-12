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Индия и Китай обменялись ракетными ударами

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Обстановка между двумя странами накаляется

Китай и Индия встали на грань полномасштабного военного конфликта, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на avia.pro.

Как стало известно из китайских СМИ, накануне индийские военные без каких-либо предупреждений обстреляли китайских пограничников.

В результате инцидента 7 военнослужащих КНР получили ранения. В ответ на агрессивные действия индийских военных, войска Китая нанесли ответный ракетный удар, что привело к уничтожению лёгкого бронеавтомобиля агрессоров и ранению 4 человек.

Причины, по которым индийские военные обстреляли подконтрольную Китаю территорию, пока остаются неизвестными.

Обе страны — и Китай, и Индия, являются ядерными державами.

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