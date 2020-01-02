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Инфекция из Китая рискует заразить жителей Дальнего Востока
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Инфекция из Китая рискует заразить жителей Дальнего Востока
Очаг пневмонии неизвестного происхождения стремительно распространяется по территории Китая и грозит вот-вот перекинуться на пограничный регион России – Амурскую область, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в администрации региона, сотрудники Роспотребнадзора уже развернули большую операцию по усилению санитарного контроля в пограничных пунктах. Отмечается, что на данный момент ведомство не запрещает россиянам отправляться в новогоднее путешествие по Китаю, но обязательно проводит профилактические беседы с туристами, желающими покинуть российские границы.
В это же время в области ведется тотальный учет гостей из Китая, прибывших в Приамурье с признаками простудных заболеваний, гриппа и пневмонии. Ведомство настоятельно рекомендует местным врачам оперативно передавать информацию о гражданах Китая с соплями, кашлем и температурой, находящихся на территории Дальнего Востока во избежание распространения неизвестной инфекции.
Екатерина Цой