Инфицированный COVID-19 мужчина пытался на поезде пересечь весь Дальний Восток

В Могочинском районе Забайкальского края задержали мужчину, который пытался пересечь по железной дороге весь Дальний Восток, будучи заболевшим коронавирусом, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на материалы газеты «Вечорка».

Подобный поступок может подвести мужчину к суду из-за нарушения режима самоизоляции. Сообщается, что мужчину задержали в Забайкальском крае. В регион инфицированный коронавирусом мужчина прибыл из Иркутской области, куда в свою очередь прилетел на самолёте. В Иркутской области мужчину поместили под наблюдение, и взяли анализы на предмет наличия COVID-19. Однако несогласный с таким положением дел дальневосточный путешественник отправился в поездку по железной дороге, пытаясь таким образом добраться до Сахалина.

В итоге анализы подтвердились, власти Забайкалья проинформировали об этом. На данный момент мужчина находится в медучреждении, а ответственным лицам следует установить список людей, с которыми контактировал мужчина.

Нарушителю карантина грозит лишение свободы сроком до двух лет согласно ч.1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».