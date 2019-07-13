Субсидии на оплату ЖКХ могут вырасти после повышения прожиточного минимума, но не значительно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Дело в том, что для расчета и того, и другого используют показатели, различные для каждой социально-демографической категории.

Величина прожиточного минимума по России за второй квартал – 11 185 рублей, на ребенка – 11004 рубля, для трудоспособного взрослого – 12130 рублей, на пенсионера – 9236 рублей.

Член Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Торощин говорит, что на семью, на каждого из членов которой с учетом всех зарплат и стипендий выходит меньше прожиточного минимума, максимально допустимую плату за ЖКХ будут понижать. Здесь начинает действовать поправочный коэффициент, который равен соотношению среднедушевого дохода с прожиточным минимумом.

Но при этом Торощин добавляет: Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на четыре процента, что практически совпадает с инфляцией, так что такое увеличение на размер субсидий по оплате ЖКХ в лучшую сторону не особенно повлияет.

Анастасия Туркова