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Информация о дате и времени прощания с А.П.Тимченко
Приморское региональное отделение «Деловой России» информирует, что церемония прощания с Алексеем Павловичем Тимченко состоится в пятницу, 22 мая 2020 года в 12.30 часов на Морском кладбище во Владивостоке.
Ориентир места сбора и проведения гражданской панихиды – Центральный въезд на Морское кладбище.
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