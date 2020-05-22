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Информация о дате и времени прощания с А.П.Тимченко

Тимченко

Приморское региональное отделение «Деловой России» информирует, что церемония прощания с Алексеем Павловичем Тимченко состоится в пятницу, 22 мая 2020 года в 12.30 часов на Морском кладбище во Владивостоке.

Ориентир места сбора и проведения гражданской панихиды – Центральный въезд на Морское кладбище.

 

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