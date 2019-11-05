Инклюзивный матч по мини футболу прошел в рамках краевой бизнес-спартакиады в Приморье

В субботу, 2 ноября, на футбольном манеже «Тигр» прошел матч по мини-футболу, где сыграли представители администрации Приморья, бизнеса и воспитанники Уссурийского реабилитационного центра для лиц с ментальными нарушениями, сообщает DEITA.RU.

Как отметил директор департамента спорта и физической культуры Жан Кузнецов, в прошлом году подобный матч уже проходил во время приезда Кубка мира по футболу.





«Ребята из реабилитационного центра к нам приехали не впервые, я вижу знакомые лица, в прошлом году с ними мы уже играли. Мне хочется, чтобы подобные матчи стали доброй традицией, и мы проводили бы их с определенной периодичностью. Именно поэтому сегодня я играю на поле, чтобы это направление развивалось и дальше», - рассказал директор департамента физической культуры Жан Кузнецов.

Одна из организаторов Ольга Сыроткина отметила, что матч решили провести в рамках крупного спортивного мероприятия – краевой бизнес-спартакиады, мини-футбольный турнир в рамках которой стартует сразу же после завершения матча.





«Нашей задачей было показать людям, что в футбол могут играть все. Сегодня на поле вышли сотрудники нашего завода, специалисты администрации Приморья, а также воспитанники психоневрологического центра Уссурийска. Игрой мы пытаемся объединить усилия власти, бизнеса и некоммерческих организаций и показать, что в футбол могут играть люди с ограниченными возможностями. На поле вышли смешанные команды, они делятся только по цветам: красному и белому», - заключила представитель организаторов.

По словам инструктора по физической культуре КГАУСО «Уссурийского реабилитационного центра для лиц с умственной отсталостью» Татьяны Ильиной, спорт, и в том числе футбол, для воспитанников центра главное средство в реабилитации и социализации.





«Подобные выезды для ребят это, прежде всего, знакомства, общение, что помогает их социализации. Поэтому мы всегда принимаем предложения по участию в подобных товарищеских матчах, наше сотрудничество уже проходит не первый год. Всем нашим воспитанникам более 18 лет, они играют уверено, несмотря на то, что команды смешанного типа, и поддерживают своих товарищей по команде», - заключила Татьяна Ильина.

Матч был сыгран по правилам мини-футбола, где победу со счетом 5:2 одержали «белые». Но по признанию участников матч, проигравших в этот день не было, все они получили большой заряд положительных впечатлений.

Иван Крышан