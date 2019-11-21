telegr wh call

Новости

Глава «Аэрофлота» впервые попал в список Forbes

21 Ноябрь 2019, 20:15

Любовь к халяве привела преступницу в руки полицейских

21 Ноябрь 2019, 20:00

Сало и чеснок ввели в армейский рацион

21 Ноябрь 2019, 19:45

Таксистов-иностранцев разгонит Госдума

21 Ноябрь 2019, 19:30

Инновационный прорыв грядет в автобусах столицы

21 Ноябрь 2019, 19:15

Полиция рассказала, как спастись от цыган

21 Ноябрь 2019, 19:00

Проблему безопасности детей в Приморье вывели на «комплексный» уровень

21 Ноябрь 2019, 18:46

Стала известна причина несчастья россиян

21 Ноябрь 2019, 18:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Инновационный прорыв грядет в автобусах столицы

автобус, транспорт

Уже в эту пятницу, 22 ноября, в столице Приморья появятся силиконовые браслеты для оплаты проезда в автобусах Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает мэрия, новыми транспортными браслетами можно будет оплачивать свои поездки в безналичном формате. Каждое такое устройство можно будет приобрести за 350 рублей. Завтра в продажу поступит «пробная партия» из 457 гаджетов.

«Это очень удобное устройство, пользоваться которым можно, просто приложив к терминалу оплаты. Пополнить устройство можно как и транспортную карту. Стоимость проезда такая же, как и у «наличного» формата – 28 рублей – поездка в автобусе, 20 – в трамвае, троллейбусе и фуникулере», - отметила руководитель АДЦ Татьяна Бердникова.

Купить новый гаджет горожане смогут на верхней площадке фуникулера, в трамвайной диспетчерской на Минном городке (ТЦ «Самоцвет»), в диспетчерской на Автовокзале и на Семеновской площади.

«Ну, я пока картой плачу. Со смартфона еще можно – он точно всегда при тебе, я все покупки так оплачиваю, и проезд тоже. Не знаю, может быть, кому-то и будет более удобно», - отмечает горожанка Алина.

«Не понятно только, в чем выгода будет. Ладно еще скидка была бы. Удобнее, конечно, чем мелочь по карманам наскребать. Вот что валидаторы сказали везде поставить – это дело, да. Наличка не всегда при себе, или размена с крупной купюры у водителя не бывает иногда. Конечно, оно проще, когда по «безналу», - делится житель краевого центра Михаил.

Напомним, что в ближайшее время в дальневосточной столице можно придут для продажи две тысячи брелоков для безналичной оплаты по 150 рублей каждый.

 

Александра Маслова

Читайте также:

Статистика неутешительна: Дальний Восток отстает от остальной России

Главного борца со снегом уволили во Владивостоке

Власти прокомментировали обрушение стены в столице

Популярное

Гаражи со снегоуборочной техникой сгорели в Приморье

Права будут отбирать при отказе от диспансеризации

Горожане не оценили прорывной инициативы мэрии

Кудрин прилюдно унизил вице-премьера
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...