Инновационный прорыв грядет в автобусах столицы

Уже в эту пятницу, 22 ноября, в столице Приморья появятся силиконовые браслеты для оплаты проезда в автобусах Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает мэрия, новыми транспортными браслетами можно будет оплачивать свои поездки в безналичном формате. Каждое такое устройство можно будет приобрести за 350 рублей. Завтра в продажу поступит «пробная партия» из 457 гаджетов.

«Это очень удобное устройство, пользоваться которым можно, просто приложив к терминалу оплаты. Пополнить устройство можно как и транспортную карту. Стоимость проезда такая же, как и у «наличного» формата – 28 рублей – поездка в автобусе, 20 – в трамвае, троллейбусе и фуникулере», - отметила руководитель АДЦ Татьяна Бердникова.

Купить новый гаджет горожане смогут на верхней площадке фуникулера, в трамвайной диспетчерской на Минном городке (ТЦ «Самоцвет»), в диспетчерской на Автовокзале и на Семеновской площади.

«Ну, я пока картой плачу. Со смартфона еще можно – он точно всегда при тебе, я все покупки так оплачиваю, и проезд тоже. Не знаю, может быть, кому-то и будет более удобно», - отмечает горожанка Алина.

«Не понятно только, в чем выгода будет. Ладно еще скидка была бы. Удобнее, конечно, чем мелочь по карманам наскребать. Вот что валидаторы сказали везде поставить – это дело, да. Наличка не всегда при себе, или размена с крупной купюры у водителя не бывает иногда. Конечно, оно проще, когда по «безналу», - делится житель краевого центра Михаил.

Напомним, что в ближайшее время в дальневосточной столице можно придут для продажи две тысячи брелоков для безналичной оплаты по 150 рублей каждый.

Александра Маслова