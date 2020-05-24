Иномарка снесла столб и протаранила дом в центре Владивостока

Джип влетел в столб на полной скорости в районе Верхнепортовой во Владивостоке, после чего протаранил стену здания, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили очевидцы в группе «Экипажи ДПС» водитель Nissan X-trail потерял управление, проезжая по скользкой от дождя дороге, влетел в столб, после чего его откинуло в стену рядом стоящего строения.

Комментаторы сообщают, что водитель не пострадал в столь жестком ДТП.

«Коварный поворот, постоянно тут ДТП происходят», «Не первый раз такое, особенно в дождь и снег», «Ничего себе размотало», - пишут пользователи в социальной сети.