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Иномарка снесла столб и протаранила дом в центре Владивостока
Водитель практически не пострадал в жестком ДТП
Джип влетел в столб на полной скорости в районе Верхнепортовой во Владивостоке, после чего протаранил стену здания, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщили очевидцы в группе «Экипажи ДПС» водитель Nissan X-trail потерял управление, проезжая по скользкой от дождя дороге, влетел в столб, после чего его откинуло в стену рядом стоящего строения.
Комментаторы сообщают, что водитель не пострадал в столь жестком ДТП.
«Коварный поворот, постоянно тут ДТП происходят», «Не первый раз такое, особенно в дождь и снег», «Ничего себе размотало», - пишут пользователи в социальной сети.