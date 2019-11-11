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Иномарка влетела в дерево - подробности фатального ДТП
В Артеме Приморского края произошло ДТП, в результате которого погиб водитель, сообщает DEITA.RU.
По сообщению артемовского МВД, житель Артема ехал из Владивостока в сторону Находки. Он не справился с управлением своей Тойота Ипсум и врезался в дерево. В результате столкновения иномарка загорелась.
«Стаж водителя составлял 19 лет. После столкновения водитель погиб на месте», - уточнили в полиции.
Кроме того, в ведомстве отметили, что в 2019 году водителя уже штрафовали за нарушение ПДД. В том числе, в числе его нарушений – превышение скорости.
«Нечего так гонять было. Жаль его, конечно, но рано или поздно все такие «лихачи» заканчивают хорошо, если на больничной койке», - обсуждают происшествие в социальных сетях.
Отметим, что это не первое ДТП на прошедшую неделю, которое закончилось трагически. Так, в социальных сетях Владивостока активно обсуждают аварию, которая произошла на трассе между Владивостоком и аэропортом Кневичи, когда легковая машина попала под грузовик. В результате этой аварии погиб пятилетний ребенок.
Александра Маслова