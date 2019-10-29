Иномарки не пустят в Россию без ОСАГО

Иномарки и авто с иностранными номерами могут попасть на территорию России только после того, как владелец ТС предъявит действующий полис ОСАГО. Об этом сообщает DEITA.RU.

Соответствующие поправки в систему автострахования страны вступили в законную силу во вторник, 29 октября. В комментарии к документу оговаривается, что теперь без договора ОСАГО ни один автовладелец не сможет пересечь границу РФ на заграничном «четырех колесном друге» даже при наличии номерных автомобильных знаков другого государства. Под действия нового закона попадают как иностранные гости на личных авто, а так и россияне, которые приобрели машину за границей.

Депутаты Госдумы пояснили, что нововведение необходимо для решения проблемы с незащищенностью россиян, попавших в ДТП с незарегистрированным в России авто.

Например, спикер нижней палаты Вячеслав Володин неоднократно говорил о фактической невозможности взыскания с иностранного виновника аварии денег в пользу пострадавшей стороны. Частые примеры тому – огромное количество оставшихся без компенсаций российских водителей, проживающих на пограничных территориях с государствами, на которые распространяются упрощенные процедуры въезда в Россию.

В этом же документе законотворцы расширили список необходимых документов для получения обязательной автостраховки. В их числе – заключение о прохождении техосмотра, документы, подтверждающие право собственности на ТС или договор аренды.

Екатерина Цой