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19 Август 2019, 19:45

Иностранцам помогут трудоустраиваться в России

иностранцы

Депутаты Госдумы и члены Совфеда намерены упростить правила трудоустройства для иностранных молодых людей, сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдумы в ближайшее время рассмотрят проект закона, который призван упростить доступ к работе в РФ иностранных студентов. Инициатором изменений в законодательство стали депутаты Госдумы, ее председатель и председатель Совета Федерации.

Сейчас иностранные студенты могут только подрабатывать в свободное от учебы время. При этом места для работы для них сильно ограничены – работу им предоставляют только вузы или организации от них. Для всех остальных видов деятельности иностранцы должны получать разрешение на работу в РФ. Эту систему и будут упрощать депутаты.

Елена Миронова

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