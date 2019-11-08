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Иностранцам помогут трудоустраиваться в России
Депутаты Госдумы и члены Совфеда намерены упростить правила
трудоустройства для иностранных молодых людей, сообщает DEITA.RU.
Депутаты Госдумы в ближайшее время рассмотрят проект закона, который призван упростить доступ к работе в РФ иностранных студентов. Инициатором изменений в законодательство стали депутаты Госдумы, ее председатель и председатель Совета Федерации.
Сейчас иностранные студенты могут только подрабатывать в свободное от учебы время. При этом места для работы для них сильно ограничены – работу им предоставляют только вузы или организации от них. Для всех остальных видов деятельности иностранцы должны получать разрешение на работу в РФ. Эту систему и будут упрощать депутаты.
Елена Миронова