Иностранцам продлили запрет на въезд в Россию

Продолжающая оставаться тяжёлой и тревожной ситуация с распространением коронавируса в России побудила российское правительство продлить ограничения на въезд иностранцев в страну, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Интерфакс".

Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин распорядился оставить в силу данную меру до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Однако для некоторых категорий иностранцев меры будут отменены. В частности, въезд в Россию откроется для специалистов по обслуживанию импортного оборудования.



Ограничение на въезд иностранцев в Россию действовало до 30 апреля.