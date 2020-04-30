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Иностранцам продлили запрет на въезд в Россию
Мера связана с коронавирусом
Продолжающая оставаться тяжёлой и тревожной ситуация с распространением коронавируса в России побудила российское правительство продлить ограничения на въезд иностранцев в страну, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Интерфакс".
Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин распорядился оставить в силу данную меру до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Однако для некоторых категорий иностранцев меры будут отменены. В частности, въезд в Россию откроется для специалистов по обслуживанию импортного оборудования.
Ограничение на въезд иностранцев в Россию действовало до 30 апреля.