Иностранцам дадут возможность пользоваться электронной визой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

С 1 июля граждане других государства смогут въезжать на территорию России через особую экономическую зону в Калининградской области.

Туристам нужно будет заполнить заявление о получении обыкновенной однократной деловой, туристической или гуманитарной визы не менее чем за четверо суток до предполагаемой даты въезда на сайте МИДа России и прикрепить к нему цифровую фотографию.

Новый порядок на западной границе России стал аналогичным порядку, который ещё с марта 2017 года действует в порту Владивостока.

Срок действия электронной визы составит целых 30 календарных дней.

Дмитрий Шевченко