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Иностранцам упростили въезд на Дальний Восток

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Госдума приняла закон в третьем чтении

Въезд иностранцев в Россию по электронным визам решили упростить, сообщает ИА DEITA.RU. Теперь попасть на Дальний Восток станет проще.

Как сообщается на сайте Госдумы, депутаты одобрили распространение действия электронных виз на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска. Ранее прибывать в ДФО по электронным визам разрешалось только морским и воздушным путем.

Как отметили на сайте ГД, попасть в Россию по электронным визам по железной дороге все еще не получится. Дело в том, что такой вариант невозможен технически из-за отсутствия возможности проверки виз.

Ранее сообщалось о том, что по электронной визе в Россию уже приехало 130 туристов из 18 стран. После вступления закона в силу по упрощенной схеме въезда заработают еще 6 пунктов пропуска на Дальнем Востоке.

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