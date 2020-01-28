Иностранцами заполнят резидентов ТОР и СПВ

Депутаты Государственной Думы на прошлой неделе в первом чтении рассмотрели поправки в два закона, которые упростят иностранцам получать визы для работы на предприятиях резидентов ТОР и СПВ, сообщает DEITA.RU.

Предполагается, что иностранцы смогут быстрее и на три года получать рабочие визы, если у них будут заключены трудовые договора с предприятиями, работающими на территориях опережающего развития и резидентами свободного порта Владивосток.

Законопроект был принят большинство депутатов, не голосовали за него фракция ЛДПР, в том числе экс-кандидат в губернаторы Приморья Андрей Андрейченко. Перед голосованием народный избранник негативно высказался за закон и заявил, что закон увеличит приток иностранной рабочей на Дальний Восток.

«В этом законе мы не видим никакой заслонки, которая удержит миграционные потоки в регионы ДФО. Приедет семья, один человек будет работать на СПВ или в ТОР, а второй член семьи пойдет на обычное предприятие, где будет конкурировать с местными жителями. Необходимо бороться с причинами проблем, а не привлекать иностранцев, которые и создают эти причины», - рассказал на заседании народный избранник.

Согласно пояснительной записке принятие закона позволит привлечь на территорию ДФО новых инвесторов, будет способствовать улучшению инвестиционного климата и развитию экономического потенциала новых мер.

Отметим, что согласно законопроекту для бизнесменов предлагается выдавать визы на продолжительный срок, а для работников предприятий выдавать их сроком не более трех лет. О количестве работников и иностранцев в поправках не сообщается.

Иван Крышан