В России появится новое условие, которое привлечёт иностранцев, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Интерфакс".

В использовании электронных виз иностранцами грядут изменения. Если сейчас по ним могут въехать в страну гости из-за рубежа только в районе Калининграда и Дальнего Востока, то уже с первого октября у нас появится такая возможность и в Ленинградской области.

Кроме этого, Ростуризм также предложил продлить сроки возможного пребывания иностранцев с 8 до шестнадцати дней на территории России по электронным визам.

По задумке чиновником, такая мера существенно расширит географию путешествий иностранцев по нашей стране, и следовательно, даст дополнительные возможности для заработка представителям туристической индустрии.

Дмитрий Шевченко