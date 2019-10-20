Иностранцев признают носителями русского языка без экзамена

Украинцы и белорусы получат статус носителей русского языка без предварительной аттестации. Власти России отменили экзамен по «русскому» для граждан указанных стран. Об этом сообщает DEITA.RU.

Теперь, чтобы получить дополнительный бонус на пути к упрощенному гражданству Российской Федерации или виду на жительство в виде статуса носителя русского языка гражданам Украины и Белоруссии нужно лишь подать соответствующее заявление. Такое решение уже было одобрено кабинетом министров.

Других стран нововведение не касается. Их гражданам бывших советских республик придется на общих условиях проходить аттестацию с аудированием и языковыми тестами. Как именно будет выглядеть экзамен для тех или иных стран не установлено – кандидатам в носители русского языка могут быть предложены совершенно разные форматы: от тестов вроде ЕГЭ до перевода видеороликов. Депутаты Госдумы уже задумались над разработкой законопроекта, устанавливающего единые условия для экзаменационного собеседования.

Напомним, что до нововведения получить статус без успешного прохождения экзамена имели право лишь лица, постоянно проживающие в пределах границ России.

Екатерина Цой