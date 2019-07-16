Правительство направило в Госдуму проект о Tax Free. Скоро система появится и в России, сообщает DEITA.RU.

Минфин вносит изменения в закон о валютном регулировании и валютном контроле. Согласно новой инициативе, иностранцам компенсируют российский НДС на покупку товаров в России и последующий вывоз их к себе на родину.

Деньги будут платить и наличкой, и переводами на карту. Контроль над выплатами возложен на Банк России.

Иностранный бизнес, имеющий лицевые счета в Федеральном казначействе, сможет снимать и пополнять наличкой свои счета.

Правительство одобрило закон 11 июля, теперь слово за Госдумой.

В среднем в мире суммы возврата составляют от 7 до 22 % от суммы покупки и зависят от размера НДС и от комиссионных оператора Tax Free.

Сейчас в России действует пилотный проект системы. По нему туристы возвращают НДС в размере 18% от стоимости покупки. Но не все туристы, а только граждане республики Беларусь, Армении, Казахстана и Киргизии.

Проще говоря, Tax Free освобождает вас от уплаты налога в счет той страны, гражданином которой вы не являетесь.

Вернуть деньги вы можете с покупки техники или одежды. С едой и напитками сложнее, так как труднее проконтролировать количество съеденного и выпитого. «Налоговая амнистия» не подразумевает компенсацию за проживание в отеле, ужин в ресторане или, например, аренду машины.

Услуги не входят в систему Tax Free - только товары. Чтобы рассчитывать на компенсацию, надо потратить не меньше определенной суммы.

В среднем это около 50 евро в эквиваленте валюте страны. В процессе компенсации необходимо предъявить загранспаспорт и специальный чек на покупку товара со штампом, сообщающим о покупке на вывоз.

Василий Кучин