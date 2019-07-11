Мигрантов могут обязать платить дополнительные сборы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Иностранных граждан, находящихся в России, могут обязать платить новый сбор. С идеей о введении дополнительных денег с мигрантов выступило МВД.

Иностранцам предлагается платить определённую сумму со своим доходов на территории страны. По словам инициаторов этого предложения, находящиеся в России мигранты не всегда могут подтвердить свой заработок и вообще факт работы, в особенности когда речь заходит о работе на физическое лицо.

Благодаря нового налогу, иностранцы смогут сдавать отчётность и не бояться того, что к ним возникнут претензии о целях их нахождения в России.

Таким образом, мигранты избавятся от рисков лишения вида на жительство или рабочих патентов.

Дмитрий Шевченко