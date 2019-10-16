Новости
МРОТ повышают в России
16 Октябрь 2019, 19:15
Россиянам продлили жизнь на полгода
16 Октябрь 2019, 19:00
Жилой комплекс в Снеговой пади достроят по графику
16 Октябрь 2019, 18:58
Приморским многодетным семьям помогают заниматься спортом
16 Октябрь 2019, 18:56
ГИБДД вводит новый тест для водителей
16 Октябрь 2019, 18:45
Школьников Приморья обучают определять инсульт
16 Октябрь 2019, 18:39
Люди Путина хотят следить за педофилами
16 Октябрь 2019, 18:30
Россиянин ограбил средневековую таверну
16 Октябрь 2019, 18:15
Иностранцы отключили важную технику Газпрома через спутник
Газпром заявил о принудительном выведении из строя компрессоров австрийским производителем из-за санкций. Об этом сообщает DEITA.RU.
По словам представителей глобальной энергетической компании, иностранцы отключили технику через спутник.
В профильном департаменте компании отметили, австрийское оборудование после отключения «превратилось в груду металлолома», что может стать серьезным препятствием для проведения аварийного срочного ремонта газопроводов, если таковой потребуется. Газпром уже начал планирование закупки аналогичного оборудования на заводе Казани. Один из руководителей учреждения заявил, что компрессорные станции российского производства по своим показателям даже лучше отключенных.
А между тем, в Газпроме во всю ломают голову о причинах внезапного дистанционного отключения техники без предварительного оповещения. По мнению экспертов, производитель мог принять такое решение в двух случаях: при окончании сервисной гарантии на обслуживание или из-за введенных санкций против России. Если причиной отключения стали санкции, то аналогичная судьба в ближайшем будущем ждет технику из США и Швейцарии.
Екатерина Цой