telegr wh call

Новости

МРОТ повышают в России

16 Октябрь 2019, 19:15

Россиянам продлили жизнь на полгода

16 Октябрь 2019, 19:00

Жилой комплекс в Снеговой пади достроят по графику

16 Октябрь 2019, 18:58

Приморским многодетным семьям помогают заниматься спортом

16 Октябрь 2019, 18:56

ГИБДД вводит новый тест для водителей

16 Октябрь 2019, 18:45

Школьников Приморья обучают определять инсульт

16 Октябрь 2019, 18:39

Люди Путина хотят следить за педофилами

16 Октябрь 2019, 18:30

Россиянин ограбил средневековую таверну

16 Октябрь 2019, 18:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Иностранцы отключили важную технику Газпрома через спутник

ООО «Газпром переработка Благовещенск»3

Газпром заявил о принудительном выведении из строя компрессоров австрийским производителем из-за санкций. Об этом сообщает DEITA.RU.

По словам представителей глобальной энергетической компании, иностранцы отключили технику через спутник.

В профильном департаменте компании отметили, австрийское оборудование после отключения «превратилось в груду металлолома», что может стать серьезным препятствием для проведения аварийного срочного ремонта газопроводов, если таковой потребуется. Газпром уже начал планирование закупки аналогичного оборудования на заводе Казани. Один из руководителей учреждения заявил, что компрессорные станции российского производства по своим показателям даже лучше отключенных.

А между тем, в Газпроме во всю ломают голову о причинах внезапного дистанционного отключения техники без предварительного оповещения. По мнению экспертов, производитель мог принять такое решение в двух случаях: при окончании сервисной гарантии на обслуживание или из-за введенных санкций против России. Если причиной отключения стали санкции, то аналогичная судьба в ближайшем будущем ждет технику из США и Швейцарии.  

Екатерина Цой

Читайте также:

Газ китайцам будут гнать через владивостокскую трубу

«Вывозит деньги» — главный пенсионный секрет раскрыт генералом

Россияне возненавидели жену топ-менеджера Газпрома

Популярное

Вот как вернуть карту, которую «съел» банкомат

Вот зачем водители устанавливают магниты под номера

Сбербанк вводит абонентскую плату для клиентов

Запад встрепенулся: Шойгу поднимает ядерные силы
Загрузка...
Загрузка...