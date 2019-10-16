Иностранцы отключили важную технику Газпрома через спутник

Газпром заявил о принудительном выведении из строя компрессоров австрийским производителем из-за санкций. Об этом сообщает DEITA.RU.

По словам представителей глобальной энергетической компании, иностранцы отключили технику через спутник.

В профильном департаменте компании отметили, австрийское оборудование после отключения «превратилось в груду металлолома», что может стать серьезным препятствием для проведения аварийного срочного ремонта газопроводов, если таковой потребуется. Газпром уже начал планирование закупки аналогичного оборудования на заводе Казани. Один из руководителей учреждения заявил, что компрессорные станции российского производства по своим показателям даже лучше отключенных.

А между тем, в Газпроме во всю ломают голову о причинах внезапного дистанционного отключения техники без предварительного оповещения. По мнению экспертов, производитель мог принять такое решение в двух случаях: при окончании сервисной гарантии на обслуживание или из-за введенных санкций против России. Если причиной отключения стали санкции, то аналогичная судьба в ближайшем будущем ждет технику из США и Швейцарии.

Екатерина Цой