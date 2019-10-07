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Иностранцы в шоке от этих российских слов
Стало известно, какие слова в русском языке больше всего пугают и удивляют иностранных гостей, сообщает DEITA.RU.
Специалисты одного из интернет-изданий Турции провели исследование и выяснили какие русские слова являются крайне трудными для восприятия и произношения для жителей страны, хотя бы раз побывавших в России. Оказалось, что больше всего турков пугают слова, количество знаков в которых начинается от девятнадцати букв.
В издании отмечают, что в список вошли тех только длинные технические
термины, которые даже даже российским гражданам даются с трудом, но и такие популярные
«туристические» слова, как «достопримечательность».
Также зарубежных гостей России восхитили и одновременно напугали, такие часто используемые россиянами слова, как «человеконенавистничество», «частнопредпринимательский» и «высокопревосходительство».
Среди технической терминологии, длиной до тридцати двух букв, жителей Турции особенно поразил медицинский термин «рентгеноэлектрокардиографический», а также «субстанционализирующийся». Двусоставное сложное слово «сельскохозяйственно-машиностроительный» и «переосвидетельствоваться» также иностранцы не смогли повторить с первой и даже второй пытки.
«Высокопревосходительство и знать не обязательно, нет таких людей. А вот еще словечко - циклопентанпергидрофенантрен или «попроще»: ацетальдегиддегидрогеназа», «Кто придумал назвать сложные слова «трудновыговариваемыми»?», - смеются российские интернет-пользователи в ответ на исследование Medya Gunlugu.
Екатерина Цой