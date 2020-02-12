Новости
Иностранка Мая обокрала жителя Санкт-Петербурга
12 Февраль 2020, 04:15
Водителям посоветовали 3 способа самостоятельно отремонтировать вмятину на кузове
12 Февраль 2020, 03:30
Что ответить инспектору ГИБДД, который штрафует за включение не тех фар днем
12 Февраль 2020, 02:45
Одежда может подорожать в России из-за коронавируса
12 Февраль 2020, 01:15
Главный по организации дорожного движения за повышение штрафов
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Миллионные штрафы предложила внести Госдума за скручивание автопробега
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11 Февраль 2020, 22:45
Иностранка Мая обокрала жителя Санкт-Петербурга
Женщина набивалась в любовницы к своей жертве
Житель Санкт-Петербурга написал заявление в полицию на свою
любовницу, сообщает ИА DEITA.RU. По словам заявителя, женщина украла у него
более 3 млн рублей.
Как пишут «Невские новости», мужчина познакомился с воровкой на сайте знакомств. Женщина представилась именем Мая и пыталась завязать со своей жертвой отношения.
Когда мужчина пригласил Маю в гости, она украла из его квартиры ящик с 3 млн рублей. Эти деньги мужчина хотел потратить на открытие бизнеса.
Полиция уже нашла Маю. Ей оказалась гражданка Узбекистана. Где деньги, неизвестно.