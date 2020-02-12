Иностранка Мая обокрала жителя Санкт-Петербурга

Житель Санкт-Петербурга написал заявление в полицию на свою любовницу, сообщает ИА DEITA.RU. По словам заявителя, женщина украла у него более 3 млн рублей.



Как пишут «Невские новости», мужчина познакомился с воровкой на сайте знакомств. Женщина представилась именем Мая и пыталась завязать со своей жертвой отношения.

Когда мужчина пригласил Маю в гости, она украла из его квартиры ящик с 3 млн рублей. Эти деньги мужчина хотел потратить на открытие бизнеса.

Полиция уже нашла Маю. Ей оказалась гражданка Узбекистана. Где деньги, неизвестно.