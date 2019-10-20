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Иностранку удивили особенности плацкарта в России

поезд, плацкарт, ржд

Финская корреспондентка поделилась своими впечатлениями от первой в своей жизни поездке в российском плацкартном вагоне. Об этом сообщает DEITA.RU.

Девушка опубликовала заметку о суточном путешествии из северной столицы России в Мурманск в плацкарте в газете Helsingin Sanomat. Первое удивление настигло путешественницу в первые же минуты нахождения внутри вагона. Во-первых, привыкшая видеть русских людей всегда «одетыми с иголочки» финка была поражена «плюшевым тапочками» и «милыми домашними костюмами» на пассажирах. А во-вторых, девушка не ожидала, что размещение в вагоне происходит по типу общих комнат в хостелах – мужчины и женщины едут к месту назначения вместе на параллельных полках. Девушка призналась, что больше всего боялась, что ее попутчиками станут шумные «любители выпить», но пассажиры оказались на удивление тихими и порядочными людьми.

Далее журналистку удивил «массовый голод», который разбил фактически всех русских пассажиров вагона: каждый первый достал заранее припасенные палки колбасы, булки хлеба, разные сладости или овощи. Кстати, о пресловутых «курах-гриль и яйцах» жительница Финляндии ничего не сказала. Видимо мода на пахучие продукты уже прошла в российском плацкарте.

Подавшись здоровому аппетиту россиян, финка даже купила пирожок у одной из бабушек на перроне, но глубоко разочаровалась покупкой – хлебобулочное изделие оказалось на редкость не вкусным, а от начинки было «одно название».

Самым приятным впечатлением от поездки девушка назвала шикарные природные пейзажи за окном.

Екатерина Цой 

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