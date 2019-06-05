Новые авиакомпании из Японии и Китая начнут свои рейсы в Приморье, сообщает DEITA.RU. Об это стало известно на пресс-конференции, посвященной пятому Тихоокеанскому туристскому форуму.

Как отметил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков, деловая часть программы форума была посвящена развитию авиационного сообщения между субъектами Дальнего Востока и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо этого для участников туристского бизнеса были организованы лектории по развитию и продвижению гостиничного дела, гастрономии и событийного туризма. Перед ними выступили более 20 экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Японии и европейских стран.

Во время самого форума губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил идею о расширении перечня стран, граждане которых могут въехать в регион по электронной визе, а также продлить режим ее действия до 14 дней. Данное предложение было поддержано руководителем Федерального агентства по Туризму РФ Зариной Догузовой.

Кроме этого Приморье выбрали координатором туристического проекта «Восточное кольцо». А также были организованы фам-туры для представителей азиатских туристских и авиакомпаний.

В итоге о «заходе» в Приморье заявила японская авиакомпания ANA, по планам это произойдет в следующем году. Однако в этом году такую возможность рассматривает китайский авиаперевозчик Juneyao Airlines. Об этом на пресс-конференции, которая прошла в администрации Приморья рассказала заместитель директора Туристско-информационного центра Приморья Мария Копцева.

Помимо форума параллельно прошла XXIII Тихоокеанская международная туристская выставка (PITE). Экспозиции выставки были расположены в кампусе ДВФУ. Выставочные стенды представили Вьетнам, Индия, Китай (Макао), Тайвань и ЮАР, который впервые принял участие в выставке. Во время работы выставки были организованы концерты и презентации национальных продуктов стран-участниц PITE.

«Ярким событием выставки стала дегустация традиционной кухни Макао. За три дня было предложено 4,5 тысячи порций блюд, которые раздавали на трех набережных», - рассказал Борис Ступницкий, председатель Союза «Приморская торгово-промышленная палата».

Единым стендом «Восточное кольцо России» выступили дальневосточные регионы. Отдельную застройку представили Иркутская область, Республика Бурятия, Красноярск и Камчатский край.

Был показан якутский праздник встречи лета «Ысыах», который прошел на острове Русский. А гости выставки могли отправить специально подготовленную открытку посвященную форуму в любую точку мира бесплатно.

«По предварительным подсчетам в этом году выставку посетили около 10 тысяч человек», – отметил Борис Ступницкий.

В рамках форума прошел II Молодежный международный туристский конгресс. В нем приняли участие более 300 студентов. Как отметили организаторы молодежного конгресса, был выбран удачный формат проведения конгресса. Молодежный конгресс прошел на двух площадках в ДВФУ и ВГУЭС.

«В течение трех дней с участниками конгресса работали федеральные эксперты. Под их руководством молодые люди разрабатывали собственные проекты, которые потом презентовали группе отраслевых специалистов», - рассказала заместитель директора департамента по делам молодежи Приморья Екатерина Ищук.

Еще два мероприятиями, прошедшими в рамках форума, стали выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show в бухте Федорова и мидия-саммит.

«Мы получили потрясающие отзывы от гостей, рестораторов и всех участников Мидия-саммита. Такой формат организации гастрономических фестивалей очень удачен», – отметила руководитель проекта Дальневосточной кухни Pacific Russia Food Татьяна Заречнева.

А самым популярным блюдом гастрономического праздника стала шаверма с мидией. За время проведения фестиваля, включая ресторанные дни, было съедено более 7,5 тысяч морского деликатеса.

Отметим, что форум проходил на протяжении трех дней с 22 по 26 мая. Общее количество его участников более 15 тысяч человек. Деловую программу форума посетило более 1,2 тысячи гостей.

Иван Крышан