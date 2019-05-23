29 мая на Кампусе ДВФУ пройдет Форум молодых предпринимателей РОСТ (12+). Ожидается, что в мероприятии примут участие более 750 владельцев малого и среднего бизнеса. Благодаря спонсорской поддержке впервые за пять лет проект стал бесплатным для участников.



В этом году в программе заявлено семь спикеров – четверо из них прилетят из Москвы, а трое из США и Гонконга. Среди иностранных предпринимателей:

Дерек Квик – управляющий партнер BraveSoldier Venture Capital, венчурный инвестор и создатель успешных мировых IT-стартапов. Дерек – один из самых уважаемых лидеров бизнес-сообщества в Гонконге с 25-летним опытом выхода на азиатско-тихоокеанский рынок. Первый азиат, который пересек самую высшую точку в мире, самую сухую, самую жаркую и самую холодную пустыню общей протяженностью более 1000 километров.





Амит Чертежи - соучредитель Shadow Factory – ведущей азиатской виртуальной цифровой студии. Руководитель команды креативных профессионалов, создающих высококачественный VR-контент и интегрированные решения для бизнеса. Расскажет о том, как построить работу своей мечты.





Мегги Лу - соучредитель и технический директор Sam Experiences, компании, которая помогает путешественникам испытать всё. Два их продукта Sam the Local и Sam the Expert - отмеченные наградами платформа, которая связывает людей с местными инсайдерами для индивидуальных туров.





Среди российских спикеров – «Человек-планеты» Сергей Бурлаков, основатель компании i1project.ru Иоанн Чечнев, основательница компании «Местная еда» и первого в России фуд-инкубатора Анастасия Колесникова, основательница сети отелей для питомцев BookingCat и Экс-Топ-менеджер X5 Retail Group Маргарита Никитина.

Напомним, что принять участие в Форуме РОСТ 2019 может каждый предприниматель и управленец, для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке - https://asiarost.com/forum-rost

Спонсорами мероприятия выступили Центр поддержки предпринимательства, компания ЭВОТОР и Технопарк «Русский».