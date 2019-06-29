Иностранные самолеты отечественных авиакомпаний могут прекратить полеты сроком до одного года, сообщает DEITA.RU. ОБ этом пишут «Ведомости» со ссылкой на официальный документ, подписанный замруководитея Росавиации Алексеем Новгородовым.

Согласно документу, если во время проверки специалисты выявят несоответствие воздушного судна типовой конструкции, это будет считаться нарушением, которое необходимо устранять. На исправление ситуации планируется выделять ни много ни мало 365 дней.

Отмечается, что письмо территориальным органам Росавиации было написано 27 мая, однако поступило в авиакомпании только в середине июня. Теперь перед авиакомпаниями стоит задача — немедленно начать сертифицировать иностранные самолеты.



Напомним, что за последние пару месяцев произошло сразу две трагедии с самолетами. В одной из них в результате пожара погиб 41 человек. Происшествие случилось в аэропорту Шереметьево 5 мая.

Екатерина Брязгунова