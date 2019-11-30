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26 Ноябрь 2019, 16:15

Иностранные стюардессы раскрыли свою тайну

стюардессы

Девушки рассказали о самой важной вещи в своих чемоданах, сообщает DEITA.RU.

Стюардессы мира раскрыли содержимое своих чемоданов, которые они всегда берут с собой на работу. Об этом сообщает РИА «ФАН».

Так, самой популярной вещью у бортпроводниц по всему миру стал обычный хлопковый комбинезон – слитные брюки и футболка для удобных прогулок. Комбинезон уже прозвали неофициальной униформой стюардесс. Купить его можно на Amazon за полторы тысячи рублей.

Елена Миронова

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