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Иностранные стюардессы раскрыли свою тайну
Девушки рассказали о самой важной вещи в своих чемоданах,
сообщает DEITA.RU.
Стюардессы мира раскрыли содержимое своих чемоданов, которые они всегда берут с собой на работу. Об этом сообщает РИА «ФАН».
Так, самой популярной вещью у бортпроводниц по всему миру стал обычный хлопковый комбинезон – слитные брюки и футболка для удобных прогулок. Комбинезон уже прозвали неофициальной униформой стюардесс. Купить его можно на Amazon за полторы тысячи рублей.
Елена Миронова
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