Иностранные стюардессы раскрыли свою тайну

Девушки рассказали о самой важной вещи в своих чемоданах, сообщает DEITA.RU.



Стюардессы мира раскрыли содержимое своих чемоданов, которые они всегда берут с собой на работу. Об этом сообщает РИА «ФАН».

Так, самой популярной вещью у бортпроводниц по всему миру стал обычный хлопковый комбинезон – слитные брюки и футболка для удобных прогулок. Комбинезон уже прозвали неофициальной униформой стюардесс. Купить его можно на Amazon за полторы тысячи рублей.

Елена Миронова