Специалисты из-за рубежа получат гражданство России, проработав здесь год, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Закон принят, и теперь вместо трех обязательных лет работы на территории РФ иностранным специалистам с высокой квалификацией потребуется лишь один год.

Также правом упрощенного получения гражданства могут воспользоваться врачи и фармацевты, математики и инженеры, инженеры-конструкторы, специалисты по защите информации. Это люди, без которых развитие экономики, включая цифровую, будет идти медленнее. Им должно быть проще жить в России и видеть свое будущее в ней, уверены авторы инициативы.

Закон начнет действовать через девяносто дней с момента его опубликования.

Анастасия Туркова