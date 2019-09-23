Инспектор ГИБДД останавливает ночью: как быть

Хоть раз в жизни каждый автолюбитель отправляется в дальнюю поездку ночью. Мысль о том, что сотрудник ГИБДД может остановить на трассе в глубокой мгле, беспокоит некоторых водителей и не дает покоя. DEITA.RU со ссылкой на канал «АвтоИнструктор» разъясняет, какие полномочия у стража порядка есть в глубокой ночи.

Для начала нужно понимать, что инспектор ДПС имеет полное право остановить водителя в любое время суток, в том числе ночью. Для этого сотруднику правоохранительных органов не обязательно быть на посту ДПС.

Главное условия при остановке на трассе в ночи — инспектор ГИБДД должен быть на служебном автомобиле, у которого включены проблесковые огни. Если это условие не соблюдено — смело проезжайте мимо, это могут быть мошенники.

Не менее важное правило — если сотрудник ДПС останавливает водителя в глубокой ночи, где нет поблизости фонарей, лучше проехать мимо. За такой проступок штраф не велик — 800 рублей.

Екатерина Брязгунова