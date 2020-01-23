Инспектор ГИБДД требует снять тонировку на месте – что делать водителю

Глава ГИБДД Михаил Черников ввел многих любителей тонировки в заблуждение, сообщает DEITA.RU.



В России нет четких правил и сроков, в которые водители обязаны снять тонировку. Все, по сути, зависит от конкретного гаишника: кто-то дает сутки, кто-то заставляет снимать пленку на месте.

Недавно глава ГИБДД Михаил Черников высказался на этот счет. Он отметил, что водителям надо давать реальные сроки для устранения нарушения – хотя бы сутки. Однако это не было зафиксировано ни в одном документе, так что обращение носит рекомендательный характер.

На деле за отказ выполнить распоряжение инспектора ГИБДД можно получит штраф в размере тысячи рублей или даже оказаться в камере. Сергей Радько,адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора» отметил, что рекомендует всегда выполнять распоряжения и не спорить с гаишниками.

Елена Миронова