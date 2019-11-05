Инспектор ГИБДД требует выйти из авто: правомерно ли это

Значительная часть российских водителей, когда видит патрульный автомобиль на обочине, начинает сильно нервничать. Даже если ничего не нарушал в голове возникает много вопросов: а вдруг не заметил, а вдруг с документами что-то не в порядке. Однако остановка инспектором ГИБДД чаще всего ничего страшного из себя не представляет. Страж порядка проверит документы и отпустит. Конечно, бывают случае, когда у инспектора все-таки возникают дополнительные вопросы, которые он хочет задать в патрульной машине. Насколько правомерно это требование и в каких случаях от него можно отказаться, разъясняет DEITA.RU.

Первое, что нужно помнить, — у сотрудников ГИБДД существует специальный «Административный регламент МВД», в рамках которого они и действуют. Так вот, в регламенте черным по белому написано о том, что инспектор не может требовать, чтобы автолюбитель покинул свой автомобиль. Если на водителя составляется протокол об административном правонарушении, он по-прежнему может оставаться в машине. Сидя за рулем, расписаться в протоколе или оставить отметку, что с мнение стража порядка не согласен, не составит труда.

Однако данная мера касается только тех автолюбителей, которые ведут себя законопослушно. В случае если водителя задерживают или отстраняют от управления транспортным средством, покинуть собственный салон транспортного средства придется, после чего необходимо проследовать в патрульный автомобиль.

Стоит отметить, что ничего страшного в салоне спецтранспорта не произойдет, ведь все машины оборудованы камерами видеофиксации. Здесь главное — не оказывать сопротивление, иначе даже задержанный по ошибке сможет стать фигурантом уголовного дела.

Российские автомобилисты отмечают, что сейчас редко приглашают в патрульную машину. «Знаете, еще лет семь назад, когда я только сел за руль, приглашали часто. Видимо, камер видеофиксации тогда не стояло. Я даже как-то в патрульной машине за грубое правонарушение в центре Владивостока расплачивался. Под «кирпич» проехал. Тогда это пятерку стоило», — рассказывает Сергей.

Екатерина Брязгунова