Инспектор ГИБДД застрелит водителя в этом случае

Ни для кого не секрет, что при встрече с инспектором ГИБДД можно нарваться на серьезные неприятности. Как и любой страж порядка, сотрудник ДПС в крайнем случае может применить оружие. В каких случаях это происходит, разбиралось DEITA.RU.

Закон о полиции разрешает стрелять в случае, когда полицейский защищает собственную жизнь или жизнь другого человека в преступных обстоятельствах. Также можно смело стрелять в тех, кто решил украсть табельное оружие или служебный автомобиль. Стрелять можно при задержании опасного преступника или в того, кто смеет оказывать вооруженное сопротивление.

Более того, можно стрелять в транспортное средство — в первую очередь в замки, если водитель не хочет самостоятельно покинуть автомобиль.

Отмечается, что страж порядка обязательно должен предупредить о применении оружия.

Закон законом, а в современных реалиях автолюбитель может получить пулю и то не в лоб, если попытается скрыться или причинить кому-то вред. В связи с этим юристы советуют в случае, если сели за руль пьяным, даже не пытаться удирать от полицейских. А если есть зажигался в виде пистолета или его муляж – угрожать тоже не стоит, выйдет дороже.

Екатерина Брязгунова