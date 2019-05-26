Штрафы ГИБДД — это одна из статей наполнения местного бюджета, поэтому в российских городах все чаще можно обнаружить камеры видеофиксации в самых неожиданных местах. Более того, в каждом населенном пункте у инспекторов есть излюбленные места, где они поджидают свою жертву. Опасные повороты, сложные перекрестки и даже стоп-линии перед светофорами, в каждом из этих мест автолюбителя может ждать сюрприз. Как избежать штрафа за пересечение стоп-линии, информирует DEITA.RU.

По словам автоюристов, не оплачивать штраф за пересечение стоп-линии можно только в одном случае, если дорожная разметка и дорожный знак «Стоп» противоречат друг другу, то есть не находятся на одной прямой. Если в вашем случае это так, задача водителя обратить внимание инспектора на данный факт и указать, что согласно ПДД вы руководствовались знаком «Стоп», поэтом на стоп-линии и не остановились.

Отметим, что в этом случае стоит, действительно, не заезжать за знак.

Екатерина Брязгунова