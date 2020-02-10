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Инспектор по охране природы оказался браконьером
Он незаконно добыл 20 особей из числа охраняемых законом пушных зверьков
Государственный инспектор охраны природы из Республики Саха (Якутия) сам оказался с «рыльцем в пушку»: свой особо охраняемый участок в Сантарском улусе(районе) он использовал для осуществления браконьерской деятельности, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.
Так, если следовать из материалов прокурорской проверки, выясняется, что в обязанности вышеупомянутого слуги народа входило проверять и надзирать – за соблюдением законодательства местными охотниками. Будучи одарённым толикой власти, инспектор соблазнился богатствами природы и незаконно добыл 20 особей из числа охраняемых законом пушных зверьков.
Само собой, разрешения на освоение столь ценных биоресурсов у него не оказалось. Соответствующее преступлению уголовное дело по 258 статье Уголовного кодекса РФ («Незаконная охота на ООПТ») уже возбуждено местной прокуратурой. Самого инспектора уволили с занимаемой должности – в связи с утратой доверия.