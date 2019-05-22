Что делать, если вдруг инспектор потребует от вас сдать экспресс-тест на наркотики, сообщает DEITA.RU. Заметим, что положительный результат обернется потерей прав, а тест может оказаться липовым. Чтобы повести себя правильно, ознакомьтесь с особенностями процедуры.

Помните, что процедура проводится строго после представления сотрудника ГАИ, после объяснения причины остановки и необходимости проверки, при двух свидетелях и составлении протокола об отстранении от управления.

Когда вы пройдете тест, вам обязаны предоставить акт освидетельствования. Опытные юристы подсказывают, как тестирования избежать. Вы должны настаивать на поездке в ближайшее медицинское учреждение, чтобы пройти обследование там, как положено. Вы имеете право на это по пункту 234 приказа МВД № 664.

Настоящий инспектор ГИБДД, не мошенник, больше не захочет тратить на вас время. А злоумышленники предпочтут скрыться.

Анастасия Туркова