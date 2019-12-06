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Инспекторы ГИБДД делают из водителей пьяниц
Эксперт сказал, как сохранить нервы и деньги, сообщает
DEITA.RU.
Перед любимыми народными праздниками количество инспекторов ГИБДД на дорогах увеличится. Водителей просят быть бдительными – коррупцию никто не отменял.
Эксперт издания «Автовзгляд» рассказал об одном разводе инспекторов перед Новым годом. Так, они останавливают автомобили и заводят с водителями беседы. Рано или поздно прозвучит вопрос: «Выпивали что-нибудь накануне?».
Эксперт рекомендует – не признавайтесь. Так у жаждущего взятки гаишника не будет повода для вашей проверки. Если рассказать даже о глотке пива два дня назад, то от вас сразу учуют запах алкоголя и будут отправлять на медосвидетельствование.
Что делать в таком случае? Если уверены в том, что тест не покажет промилле, соглашайтесь. Скорее всего, инспектор потеряет к вам интерес – ведь его задача заработать, а не тратить несколько часов в больнице.
Елена Миронова