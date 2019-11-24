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Инспекторы ГИБДД лишают прав, если не сидел за рулем
Российским автолюбителям начали выписывать штрафы и лишать прав за пьяное вождение даже в том случае, если нетрезвый водитель открыл машину, чтобы забрать из нее вещи. Как быть в такой ситуации, DEITA.RU разъяснял адвокат Андрей Козбанов.
В России участились случаи, когда инспекторы ГИБДД оформляют протокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения автовладельцам, не собиравшимся ехать. Так, в Москве женщина, возвращаясь из ночного клуба, вызвала такси и открыла машину, чтобы забрать сумочку. Подоспевшие сотрудники ДПС быстро оформили протокол. Никакие доводы о том, что поездки бы не состоялось, не были услышаны. Даже приехавший на вызов таксист не смог убедить стража порядка.
По словам Козбанова, водителям следует помнить, хотя пункт дорожных правил и звучит, что запрещено движение в алкогольном опьянении, факт, что движения не было придется доказывать в суде.
Главными доказательствами должны будут выступить следующие факты: холодных двигатель, свидетельские показания и камеры наружного наблюдения. В противном случае слова инспектора останутся более убедительными, потому что все дело, связанные с пьяными водителями, рассматриваются очень субъективно.
Эксперты отмечают, что употреблять алкоголь в машине можно, однако лучше для этого находиться на заднем сидении или пассажирском.
Екатерина Брязгунова