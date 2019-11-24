telegr wh call

Новости

Форум «Мой бизнес» состоялся во Владивостоке

24 Ноябрь 2019, 18:50

Обстоятельства гибели жены мэра проверяет СКР

24 Ноябрь 2019, 18:29

Инспекторы ГИБДД лишают прав, если не сидел за рулем

24 Ноябрь 2019, 17:59

Резкое ухудшение погоды ожидается в столице

24 Ноябрь 2019, 17:27

«Помрет пол-России» — идея депутата возмутила россиян

24 Ноябрь 2019, 16:59

«Учителя в окно выкинуть» — голый школьник убирал снег на крыше

24 Ноябрь 2019, 16:29

Как законно увеличить размер пенсии, сказал эксперт

24 Ноябрь 2019, 15:59

«Совсем обнаглели» — новый способ нажиться придумали аптеки

24 Ноябрь 2019, 15:29

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Инспекторы ГИБДД лишают прав, если не сидел за рулем

ГИБДД, ПТС, инспектор

Российским автолюбителям начали выписывать штрафы и лишать прав за пьяное вождение даже в том случае, если нетрезвый водитель открыл машину, чтобы забрать из нее вещи. Как быть в такой ситуации, DEITA.RU разъяснял адвокат Андрей Козбанов.

В России участились случаи, когда инспекторы ГИБДД оформляют протокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения автовладельцам, не собиравшимся ехать. Так, в Москве женщина, возвращаясь из ночного клуба, вызвала такси и открыла машину, чтобы забрать сумочку. Подоспевшие сотрудники ДПС быстро оформили протокол. Никакие доводы о том, что поездки бы не состоялось, не были услышаны. Даже приехавший на вызов таксист не смог убедить стража порядка.

По словам Козбанова, водителям следует помнить, хотя пункт дорожных правил и звучит, что запрещено движение в алкогольном опьянении, факт, что движения не было придется доказывать в суде.

Главными доказательствами должны будут выступить следующие факты: холодных двигатель, свидетельские показания и камеры наружного наблюдения. В противном случае слова инспектора останутся более убедительными, потому что все дело, связанные с пьяными водителями, рассматриваются очень субъективно.

Эксперты отмечают, что употреблять алкоголь в машине можно, однако лучше для этого находиться на заднем сидении или пассажирском.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Новый запрет появился для сотрудников ГИБДД

Новый развод с красивой девушкой придумали инспекторы ГИБДД

"Сбили с толку": как ГИБДД путает водителей

Популярное

Пенсионный фонд дал возможность выхода на пенсию раньше срока

«Совсем обнаглели» — новый способ нажиться придумали аптеки

Нам мало, мы хотим больше: неприятная новость ждет всех водителей

«Через две сплошные» — жесткое ДТП попало на камеру
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Как вы считаете, уборка снега - это забота:
Голосовать
Загрузка...